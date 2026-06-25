В селах Азовского района Ростовской области появился бесплатный Wi-Fi

По данным властей, в регионе действует свыше 2,5 тысяч бесплатных Wi‑Fi‑зон. Точки подключения разместили в самых востребованных местах: на автобусных остановках, в МФЦ, банках, социальных учреждениях, а также в зонах отдыха, торговли и общепита.