В селах Азовского района Ростовской области появился бесплатный Wi-Fi

Бесплатный интернет теперь доступен в парках сёл Кагальник, Самарское и Займо‑Обрыв. Об этом рассказали в управлении информационной политики правительства Ростовской области.
По данным властей, в регионе действует свыше 2,5 тысяч бесплатных Wi‑Fi‑зон. Точки подключения разместили в самых востребованных местах: на автобусных остановках, в МФЦ, банках, социальных учреждениях, а также в зонах отдыха, торговли и общепита.
Министр цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области Алексей Копытов отметил, что в условиях временных ограничений мобильного интернета особенно важно обеспечить жителям доступ к госуслугам, онлайн‑сервисам и каналам экстренной связи. Все точки бесплатного Wi‑Fi отмечены на сайте геоинформационной системы Ростовской области и в мобильном приложении «ГИС РО».
В правительстве региона подчёркивают, что ограничения работы мобильного интернета — временная мера, направленная на защиту граждан и инфраструктуры.