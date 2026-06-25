Хабаровчанка Вера Чекалина поставила новый мировой рекорд в ультрамарафоне

Российская спортсменка Вера Чекалина, уроженка Хабаровска, установила новый мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание среди женщин. Она преодолела 96 кругов, или 643,7 км за четверо суток на соревнованиях в Ленинградской области, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «ТАСС».
Главное правило соревнований Backyard — пробежать как можно больше кругов без остановки. Протяженность одного круга составляет 6 706 метров, расстояние нужно преодолеть менее чем за час. После этого у спортсменов есть час на отдых, а затем нужно приступить к следующему кругу.
Вера Чекалина суммарно преодолела 96 кругов, установив тем самым новый рекорд. Прошлый принадлежал Саре Перри, бегунье из Великобритании, которая в 2025 году преодолела 95 кругов на соревнованиях в Теннесси (США).
Хабаровчанка за победу в соревнованиях и новый мировой рекорд получит 300 тысяч рублей и кедровую фито-бочку.
Чекалина, на данный момент проживающая в Москве, родилась в Хабаровске. Профессиональным бегом девушка занимается уже 11 лет, также она является мастером спорта по легкой атлетике. На протяжении последнего полугодия активно готовилась к ультрамарафону, следующая цель спортсменки — победа в составе сборной России на чемпионате мира, который состоится в октябре 2026 года.
Напомним, что 23 мая в Хабаровске состоялся юбилейный, десятый всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», в котором приняли участие две тысячи бегунов. Мероприятие положило начало летней кампании Года спорта, объявленного в регионе губернатором Дмитрием Демешиным.