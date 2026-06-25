Хабаровчанка Вера Чекалина поставила новый мировой рекорд в ультрамарафоне

Главное правило соревнований Backyard — пробежать как можно больше кругов без остановки. Протяженность одного круга составляет 6 706 метров, расстояние нужно преодолеть менее чем за час. После этого у спортсменов есть час на отдых, а затем нужно приступить к следующему кругу.