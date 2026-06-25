В Котельниково установили портрет Героя России

Под его руководством батальон занял оборонительный рубеж, взял в плен четверых военнослужащих ВСУ, включая двух старших офицеров. Командир принял решение вывести подразделения при столкновении с превосходящими силами противника. С частью личного состава боец остался прикрывать отход. Восьмичасовой бой позволил нанести противнику существенные потери: до 80 человек и четыре единицы техники. Подполковник Герасимов погиб, обеспечив спасение своих войск.