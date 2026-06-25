В красноярской больнице детям начали делать щадящие операции на почках

«Это сложная операция, требующая серьёзной подготовки. Раньше в 20-й больнице таким методом детей не оперировали. Мы внедрили технологию в практику — и уже не говорим о единичных случаях, это поставлено на поток. За 6 месяцев этого года выполнено 5 таких операций», — рассказал заведующий детским хирургическим центром 20-ой больницы, детский хирург Симон Полоян.