В красноярской больнице детям начали делать щадящие операции на почках

В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона внедрили щадящий метод коррекции гидронефроза у детей. Об этом сообщает краевой Минздрав.
Гидронефроз — врожденное нарушение оттока мочи из почки, без лечения приводящее к гибели почечной ткани. Патология встречается у 2 детей на 1000 новорожденных, поэтому УЗИ почек входит в стандарт обследования малышей в возрасте одного месяца.
Раньше операцию делали через разрез на боку, что требовало долгого восстановления и оставляло заметные рубцы. Теперь в больнице № 20 начали применять малоинвазивный метод — хирурги делают несколько проколов и с их помощью устраняют причину нарушения.
«Это сложная операция, требующая серьёзной подготовки. Раньше в 20-й больнице таким методом детей не оперировали. Мы внедрили технологию в практику — и уже не говорим о единичных случаях, это поставлено на поток. За 6 месяцев этого года выполнено 5 таких операций», — рассказал заведующий детским хирургическим центром 20-ой больницы, детский хирург Симон Полоян.
Преимущества очевидны: минимальная травматичность, отсутствие грубых рубцов, быстрое восстановление, снижение риска осложнений. Дети легче переносят вмешательство, скорее возвращаются к обычной жизни и не получают психологической травмы от долгого пребывания в стационаре.
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