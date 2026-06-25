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Театр оперы и балета Донецка полностью реконструируют до 2030 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Шесть раз с начала спецоперации «Донбасс Опера» подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Шесть раз с начала спецоперации «Донбасс Опера» подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.

Заявил зампредседателя правительства ДНР Кирилл Макаров.

«Многие последствия удавалось устранять оперативно, однако отдельные вопросы требуют дополнительных решений. В конце мая приступили к аварийному ремонту крыши. Работы должны завершиться в начале августа», — уточнил он.

Кирилл Макаров добавил, что донецкий театр оперы и балета включен в программу капремонта на 2028−2030 годы, а в рамках нацпроекта «Семья» получила 18 миллионов рублей на современное звуковое оборудование.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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