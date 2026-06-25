Женщина в Японии расправилась с мужем и 15 лет хранила его тело в морозильной камере

Сотрудники полиции в Японии арестовали женщину, которая расправилась со своим мужем в 2011 году и 15 лет хранила его останки в морозильной камере. Об этом случае рассказали в издании Japan Today.
Разрубленное надвое тело Ютаки Нисигути обнаружили в квартире в городе Кобе 20 июня. Соседи начали жаловаться на неприятный запах, силовики вскрыли двери и нашли в помещении большую морозилку.
Мужчину никто не видел с конца 2011 года. Морозильная камера отключилась, потому что за свет в квартире не платили с лета прошлого года.
Уже через три дня, 23 июня, в рамках дела была арестована Аки Мотидзуки — бывшая жена Нисигути. Женщина призналась, что расправилась с мужем 15 лет назад.
Пара подала на развод в декабре 2011 года. После этого женщина убила супруга. Окончательно развод оформили в декабре 2012 года.
Квартиру, где лежали останки, Мотидзуки снимала с 2002 года и продолжала оплачивать, хотя и не появлялась там.
До этого мужчина в квартире дома на Знаменской улице в Москве убил и расчленил сестру. Отрезанные части он расфасовал по пакетам, а часть из них смыл в унитаз.