Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сообщница Эпштейна просит отмены или пересмотра её приговора

Осужденная на 20 лет сообщница Эпштейна заявила о нарушении её конституционных прав.

Источник: Комсомольская правда

Сообщница педофила Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл подала ходатайство о пересмотре ее приговора. Об этом свидетельствует судебный документ, оказавшийся в распоряжении РИА Новости.

Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за соучастие в сексуальных преступлениях.

«Заявительница Гислейн Максвелл, действующая самостоятельно, в соответствии с разделом 2255 статьи 28 свода законов США, почтительно ходатайствует перед настоящим Судом об отмене, аннулировании или исправлении ее осуждения и назначенного наказания», — говорится в документе.

Согласно тексту ходатайства, недавно обнародованные файлы по делу Эпштейна содержат важные доказательства, которые прокуратура якобы утаила от суда и которые могли бы существенно повлиять на решение присяжных.

Максвелл также заявила о якобы ложных показаниях свидетелей и предвзятости адвокатов потерпевших. Это, по ее мнению, привело к грубому нарушению ее конституционных прав.

Ранее бывший акционер Microsoft Билл Гейтс признался в связях с Эпштейном, подчеркнув, что они были серьезной ошибкой.

Кроме этого, Гейтс сообщил, что Эпштейн вынашивал планы шантажа в связи с его внебрачными связями. По словам Гейтса, до шантажа дело не дошло, однако у Эпштейна, вероятно, были такие намерения.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше