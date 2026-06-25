Красноярский край вошёл в топ-5 регионов по «тотальным» ДТП

Красноярский край — в пятёрке регионов с самой высокой долей «тотальных» ДТП". Об этом сообщают РИА Новости.
Аналитики подсчитали долю аварий, после которых автомобили признают непригодными к восстановлению. В среднем по России такой исход страховых случаев составляет 2,4%. В Красноярском крае этот показатель заметно выше — 3,5%.
Регион уступил только Ленинградской (4,6%) и Самарской (4%) областям. Также в пятёрку попали Нижегородская область и Удмуртия. Специалисты связывают высокие показатели с плотным трафиком и интенсивным движением на дорогах.
Ранее мы сообщали, что женщина погибла в ДТП на трассе «Енисей» в Красноярском крае.