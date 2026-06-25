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Красноярский край вошёл в топ-5 регионов по «тотальным» ДТП

В среднем по России такой исход страховых случаев составляет 2,4%.

Красноярский край — в пятёрке регионов с самой высокой долей «тотальных» ДТП". Об этом сообщают РИА Новости.

Аналитики подсчитали долю аварий, после которых автомобили признают непригодными к восстановлению. В среднем по России такой исход страховых случаев составляет 2,4%. В Красноярском крае этот показатель заметно выше — 3,5%.

Регион уступил только Ленинградской (4,6%) и Самарской (4%) областям. Также в пятёрку попали Нижегородская область и Удмуртия. Специалисты связывают высокие показатели с плотным трафиком и интенсивным движением на дорогах.

Ранее мы сообщали, что женщина погибла в ДТП на трассе «Енисей» в Красноярском крае.