Ростовский суд рассмотрит дело о хищении пенсионных выплат на 2,3 млн руб

По данным следствия, мужчина пользовался банковской картой своей умершей матери: снимал наличные и совершал бесконтактные платежи, зная, что на счёт продолжают поступать пенсионные выплаты от ОСФР по Ростовской области. В результате действий обвиняемого фонду был нанесён значительный ущерб.