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Ростовский суд рассмотрит дело о хищении пенсионных выплат на 2,3 млн руб

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

В Октябрьском районном суде Ростова‑на‑Дону начнётся рассмотрение уголовного дела о хищении более 2,3 млн рублей. Фигуранту вменяют 42 эпизода тайного хищения средств с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает объединённая пресс‑служба судов Ростовской области.

По данным следствия, мужчина пользовался банковской картой своей умершей матери: снимал наличные и совершал бесконтактные платежи, зная, что на счёт продолжают поступать пенсионные выплаты от ОСФР по Ростовской области. В результате действий обвиняемого фонду был нанесён значительный ущерб.