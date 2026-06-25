Роскачество выявило новую схему мошенничества, нацеленную на абитуриентов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. В Роскачестве рассказали о новой схеме обмана абитуриентов. Мошенники обещают бесплатное обучение по целевому направлению, а на самом деле крадут доступ к «Госуслугам», сообщили ТАСС в организации.
«В разгар приемной кампании мошенники начали охоту на тех, кто еще не определился с вузом. Они создают фишинговые сайты и группы в соцсетях, где под видом представителей крупных предприятий обещают студентам целевое обучение с гарантированным трудоустройством, стипендией и стажировкой с первого курса. Якобы у вузов есть “договоренности” с компаниями, и осталось всего несколько мест — нужно успеть», — говорится в сообщении.
В качестве условий абитуриентам озвучивают сдачу ЕГЭ на 50 баллов и подписание договора, для этого им нужно заполнить анкету на поддельном сайте и ждать рассмотрения заявки. Как отмечают эксперты центра цифровой экспертизы Роскачества, на самом деле это классический фишинг. Мошенники просят ввести паспортные данные, СНИЛС и номер телефона, а затем код подтверждения из смс. Получив доступ к аккаунту на «Госуслугах», они могут использовать его для преступных схем.
«Целевое обучение — это, конечно, реальный инструмент, но оформляется оно строго через официальные каналы. Никакие “посредники” и “договоренности” не нужны. Если вам предлагают целевое направление за деньги или обещают “забронировать” место, заполнив анкету на подозрительном сайте, — это обман. Проверяйте любую информацию только на официальном сайте вуза и на портале “Госуслуг”, — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
В Роскачестве подчеркнули, что целевое обучение оформляется через портал «Госуслуги», единую цифровую платформу «Работа в России» или напрямую через предприятие. Никакой предоплаты, заполнения анкет на сторонних сайтах и передачи кодов из СМС не требуется. В случае подозрительных предложений нужно сразу обращаться в полицию, посоветовали эксперты.