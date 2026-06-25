Роскачество выявило новую схему мошенничества, нацеленную на абитуриентов

В качестве условий абитуриентам озвучивают сдачу ЕГЭ на 50 баллов и подписание договора, для этого им нужно заполнить анкету на поддельном сайте и ждать рассмотрения заявки. Как отмечают эксперты центра цифровой экспертизы Роскачества, на самом деле это классический фишинг. Мошенники просят ввести паспортные данные, СНИЛС и номер телефона, а затем код подтверждения из смс. Получив доступ к аккаунту на «Госуслугах», они могут использовать его для преступных схем.