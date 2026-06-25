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В Красноярском крае в самую красивую дату года поженятся 666 пар

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе зафиксирован рекордный спрос на регистрацию брака в одну из самых популярных дат года — 26 июня 2026 года.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе зафиксирован рекордный спрос на регистрацию брака в одну из самых популярных дат года — 26 июня 2026 года.

По данным агентства ЗАГС края, на этот день подано 666 заявлений на регистрацию брака. Только в Красноярске официально оформить отношения решили 184 пары.

Из-за большого количества желающих некоторые отделы ЗАГС продлят работу до полуночи. Вечерние церемонии пройдут в отделах ЗАГС по Советскому и Октябрьскому районам Красноярска, а также в Ачинске и Сосновоборске.

В агентстве ЗАГС отмечают, что красивые даты традиционно пользуются особой популярностью у молодоженов, однако в этом году интерес к дате 26.06.26 оказался рекордным.