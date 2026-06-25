В Красноярске прошли спортивные соревнования за «Кубок защитников Отечества»

Краевой центр впервые принял столь масштабное мероприятие в области адаптивного спорта, в котором участвовали команды из всех десяти регионов Сибирского федерального округа — ветераны специальной военной операции, тренеры, специалисты региональных филиалов фонда «Защитники Отечества».
На турнире 120 ветеранов, получивших на СВО тяжелые ранения, состязались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя, спортивном метании ножа и дисциплинах спорта незрячих — пауэрлифтинге и настольном теннисе (шоудауне). Турнир проходил на спортивных площадках Сибирского федерального университета.
— На нас смотрят наши дети, молодежь. И мы должны демонстрировать им пример крепкой дружбы, спортивного азарта, стремления к победам. А еще «Кубок защитников Отечества» — это возможность показать ребятам, которые сейчас в госпиталях, что никогда нельзя терять веру в свои силы. Жизнь дает нам новые возможности и новые перспективы. Всегда только вперед!" — считает участник сборной команды Красноярского края Дмитрий Харитонов.
Ветераны СВО показывают яркий пример того, как боевое братство становится спортивным.
Однако турнир не ограничился только спортивной частью. Для гостей и участников мероприятия также прошли паралимпийские уроки, мастер-классы спортсменов сборных России по адаптивным видам спорта. Состоялся и круглый стол, посвященный развитию паралимпийского движения.
— Сегодня с третьей попытки я установил личный рекорд в пауэрлифтинге. Это еще один хороший старт для меня. Родные дома поддерживают, смотрят, ждут. Такие соревнования обязательно нужны, потому что ребята приезжают из отдаленных населенных пунктов на большие старты. Это мотивация для нас, ветеранов, чтобы серьезнее заниматься спортом: все возможности открыты, и со временем можно попасть в паралимпийскую сборную России. Все зависит от самого человека, — убежден ветеран СВО из Красноярского края Петр Платонов.
Как отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, самое важное, чтобы ветераны СВО, несмотря на ранения, травмы и инвалидность, оставались активными и могли заниматься любимым делом. Соревнования «Кубок защитников Отечества», которые проводятся по всей стране, — прекрасная возможность продемонстрировать силу характера, умения и достижения в спорте, показать яркий пример того, как боевое братство становится спортивным.
А еще в рамках турнира состоялся гала-показ и награждение победителей окружного этапа конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Этот международный проект также организован и проводится фондом «Защитники Отечества».
— Дизайнеры разработали одежду специально для ветеранов, учли их пожелания. Ведь подчас банальные вещи — застегнуть пуговицы, завязать шнурки — становятся проблемой. Такие мелочи складываются в самостоятельность человека. Модели получились удобными и современными, — рассказал председатель Красноярского Союза ветеранов СВО Игорь Балаболенко.