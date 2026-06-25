В Красноярске прошли спортивные соревнования за «Кубок защитников Отечества»

— Сегодня с третьей попытки я установил личный рекорд в пауэрлифтинге. Это еще один хороший старт для меня. Родные дома поддерживают, смотрят, ждут. Такие соревнования обязательно нужны, потому что ребята приезжают из отдаленных населенных пунктов на большие старты. Это мотивация для нас, ветеранов, чтобы серьезнее заниматься спортом: все возможности открыты, и со временем можно попасть в паралимпийскую сборную России. Все зависит от самого человека, — убежден ветеран СВО из Красноярского края Петр Платонов.