Студотряды Прикамья поехали в глубинку для помощи жителям

Также в крае уже третий год реализуется международный студенческий медицинский трудовой проект «Парма». Этим летом его участниками станут триста студентов-медиков из России, Республики Беларусь и Кыргызской Республики. Всего же в Прикамье круглогодично действуют более 160 студенческих отрядов. В этом году более 3,5 тысячи студентов и школьников края будут официально трудоустроены на объекты регионального, окружного, всероссийского и международного масштабов. Они отправятся работать по всей стране — от Камчатки до Санкт-Петербурга, значительная часть останется в родном крае.