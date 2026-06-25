Студотряды Прикамья поехали в глубинку для помощи жителям

В Пермском крае мобильные бригады студентов Пермского государственного медицинского университета и медицинских колледжей выезжают в северные районы Западного Урала. Они помогали жителям Березников и Александровского округа.
Руководитель проекта медицинских студенческих отрядов Прикамья Расуль Назаров пояснил, что десант молодых медиков был целевым. Заранее было спланировано, какие мероприятия будут проведены и с кем.
— В Александровске мы провели осмотры пациентов, нуждающихся в стоматологической помощи, — говорит Назаров. — В Березниках будущие дантисты участвовали в приемах беременных в женской консультации.
Кроме того, студенты-медики провели лекции для учеников 10−11 классов о репродуктивном здоровье и семинары по оказанию первой медицинской помощи.
Выезд на север Прикамья не первый для медицинских студотрядов. До этого будущие врачи ездили в Кунгурский, Нытвенский и Октябрьский округа. В составе студенческого отряда не только студенты медицинского университета, но и учащиеся медицинских колледжей из Перми и Березников.
Студенческие медицинские отряды — это одно из самых молодых и динамично развивающихся направлений деятельности учащейся молодежи Пермского края. В течение учебного года ребята помогают жителям разных районов на безвозмездной основе, а в летний период они трудятся официально, зарабатывая при этом деньги. Для студентов это реальная возможность познакомиться с профессией и получить практический опыт работы в медицинском учреждении.
В течение учебного года студенты помогают жителям разных районов на безвозмездной основе.
Также в крае уже третий год реализуется международный студенческий медицинский трудовой проект «Парма». Этим летом его участниками станут триста студентов-медиков из России, Республики Беларусь и Кыргызской Республики. Всего же в Прикамье круглогодично действуют более 160 студенческих отрядов. В этом году более 3,5 тысячи студентов и школьников края будут официально трудоустроены на объекты регионального, окружного, всероссийского и международного масштабов. Они отправятся работать по всей стране — от Камчатки до Санкт-Петербурга, значительная часть останется в родном крае.
— Студотряды Прикамья становятся для ребят первыми шагами во взрослую жизнь, — говорит руководитель Агентства по делам молодежи Пермского края Юлия Баландина. — Важно, что участники трудоустраиваются не поодиночке, а своими отрядами, то есть рядом всегда есть наставники и друзья. Это помогает быстрее адаптироваться, учиться ответственности, взаимодействию в коллективе и поддержке.