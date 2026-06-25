Ход ремонта трассы Хабаровского края оценили власти

Дорога к селу Петропавловка впервые получит полноценное асфальтобетонное покрытие. Из 15 км трассы в прошлом году обновили 7 км, оставшиеся 8 км должны сдать не позднее 20 июля. Для устойчивости к паводкам основание подняли на 20 см и укрепили скальным грунтом. В границах села укладывают щебёночно мастичный асфальтобетон и формируют смыкание двух участков. Зампред правительства поручила организовать на трассовой части круглосуточную работу после завершения работ в селе. По аварийному мосту на маршруте поставлена задача подготовить документы в текущем году и начать ремонт в 2027 м.