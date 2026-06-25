«Горящие струи стекали на пол»: эксперт рассказал подробности пожара в «Хромой лошади»

Пожар в день рождения.
День рождения пермского ночного клуба «Хромая лошадь», отмечавшийся в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года, обернулся трагедией. В тот день в заведении, рассчитанном на 50 посадочных мест, находились около 250−300 человек. Пожар начался внезапно — в считаные минуты огонь охватил почти все помещение. Из 500 кв. м клуба им было занято 400.
Дым и огонь быстро заполняли пространство, у единственного выхода образовалась давка. Люди не успевали выбраться из горящего здания и погибали от отравления продуктами горения. 111 человек скончались на месте, 45 — в больницах. Более 70 человек получили ранения, потерпевшими признали 404.
Указом Дмитрия Медведева, занимавшего на тот момент пост президента России, 7 декабря было объявлено днем общенационального траура. В Пермском крае был объявлен трехдневный траур — 5, 6 и 7 декабря.
Пиротехника и легковоспламеняющаяся отделка.
Причины возникновения пожара по поручению Следственного комитета изучали специалисты Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ). Прибывшая в Пермь бригада взрыво- и пожаротехников из пяти человек осматривала помещение и особенности отделки — они привлекли особое внимание экспертов.
«Когда в “Хромой лошади” проводились вечерние мероприятия, жильцы соседних домов жаловались на громкую музыку. Руководство заведения решило обить стены и потолки пенопластом — это достаточно горючий материал, листы размером метр на метр и толщиной 10 см. Их они потом задекорировали. На потолках они были задекорированы мешковиной, то есть неплотным материалом, и сухими ивовыми прутьями», — рассказал главный государственный судебный эксперт отдела пожарно-технической, взрывотехнической и взрывотехнологической экспертизы Виталий Кондратьев.
Пожар произошел после того, как в концертном зале запустили наземные фонтаны — пиротехнические изделия в виде пирамидок, выпускающие вверх снопы искр — белых и коричневых. Как объяснил эксперт, белый цвет означает, что в составе присутствуют порошки магния и алюминия, а коричневый указывает на наличие железных опилок. Использовать такие изделия можно только на улице.
Полигонные испытания и выводы экспертов.
После сбора информации на месте специалисты РФЦСЭ совместно с коллегами из экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России проводили полигонные испытания. Как показали их результаты, содержавшиеся в изделиях металлические частицы, температура горения которых составляет около 1000 , вылетают на высоту до 4 м. При этом высота потолков в «Хромой лошади» не превышала 3 м.
«Когда фонтаны начали гореть, эти горящие частицы вылетали, пробивали мешковину и попадали в листы пенопласта. В полигонных условиях с помощью тепловизора мы установили, что, когда горящая частица попадает в пенопласт, она прожигает какую-то область и в ней оказывается смесь воздуха и продуктов разложения пенопласта. Когда далее в эту смесь попадают следующие горящие частицы, она воспламеняется. Горение слой за слоем распространяется по всему пенопласту, он начинает очень быстро гореть, выделяя удушливый газ, при этом горящие струи расплавленного пенопласта стекали на пол помещения и на людей. Это как напалм», — объяснил Кондратьев.
По его словам, пламя распространялось так быстро, что уже в течение 2−3 минут все помещение заполнилось черным дымом. Ситуацию осложняло то, что в момент ЧП в клубе было слишком много людей. К тому же не было обозначений «Пожарный выход», а у единственного прохода стоял турникет.
«Люди не могли быстро выйти, а в дыму они терялись и не понимали, куда бежать. Многие не успели выбежать из помещения и погибли», — сказал эксперт.
Виновные вышли на свободу.
Ряд региональных чиновников, в частности глава администрации Перми Аркадий Кац, в связи с пожаром были отстранены от должностей. 9 декабря 2009 года правительство Пермского края сложило с себя полномочия.
По факту пожара СК России возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование завершилось в 2010 году. К уголовной ответственности привлекли в том числе соучредителя клуба Анатолия Зака, исполнительного директора Светлану Ефремову, арт-директора Олега Феткулова, пиротехника Сергея Дербенева и его сына Игоря, а также инспекторов по пожарному надзору.
Лидия Мисник.