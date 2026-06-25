«Горящие струи стекали на пол»: эксперт рассказал подробности пожара в «Хромой лошади»

«Когда фонтаны начали гореть, эти горящие частицы вылетали, пробивали мешковину и попадали в листы пенопласта. В полигонных условиях с помощью тепловизора мы установили, что, когда горящая частица попадает в пенопласт, она прожигает какую-то область и в ней оказывается смесь воздуха и продуктов разложения пенопласта. Когда далее в эту смесь попадают следующие горящие частицы, она воспламеняется. Горение слой за слоем распространяется по всему пенопласту, он начинает очень быстро гореть, выделяя удушливый газ, при этом горящие струи расплавленного пенопласта стекали на пол помещения и на людей. Это как напалм», — объяснил Кондратьев.