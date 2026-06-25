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Минсвязи сказало, отменят ли ограничения скорости безлимитного мобильного интернета в Беларуси

Минсвязи сказало об отмене ограничения скорости мобильного интернета в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач рассказал телеканалу «Первый информационный», вернется ли безлимитный мобильный интернет в Беларуси без ограничений про скорости.

Речь идет про тарифы мобильных операторов с безлимитным пакетом интернета. Напомним, лимиты на мобильный интернет начали действовать в Беларуси с 23 февраля 2026 года и начальный объем услуг передачи данных без ограничения скорости был установлен в размере 30 гигабайт в месяц на безлимитных тарифных планах. При его расходе скорость передачи данных снижается до 1 мегабита в секунду.

Однако Павел Ткач заметил, что безлимитные тарифные планы «и сейчас не отменены».

«В соответствии с постановлением Минсвязи № 38 от 22 декабря 2025 года на безлимитных тарифных планах есть 30 ГБ на неограниченной скорости. Далее ограничивается только скорость, но не объем трафика», — напомнил чиновник.

Ткач привел пример дисбаланс нагрузки на сеть при абсолютном безлимите. Прежде всего, речь шла о вечернем времени, что связано как с активным просмотром соцсетей, так и со следующей ситуацией «не совсем целевого использования сотовой связи»:

«Были такие случаи в практике, когда человек покупает одну SIM-карту и начинает раздавать интернет для всех пятерых членов семьи и на три больших телевизора. Очевидно, что при этом страдают другие пользователи интернета. Мы изначально не проектировали сети сотовой связи для просмотра 4K-контента сразу на трех устройствах».

В связи с этим первый замминистра связи и информатизации назвал подобные ограничения «элементом некого сдерживания». И напомнил, что почти нигде в мире нет полного безлимита. Вместе с тем Ткач добавил:

«Мы планируем в дальнейшем при увеличении емкости сети это постановление менять, и лимит потребления будет увеличен».

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