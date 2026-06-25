Минсвязи сказало, отменят ли ограничения скорости безлимитного мобильного интернета в Беларуси

«Были такие случаи в практике, когда человек покупает одну SIM-карту и начинает раздавать интернет для всех пятерых членов семьи и на три больших телевизора. Очевидно, что при этом страдают другие пользователи интернета. Мы изначально не проектировали сети сотовой связи для просмотра 4K-контента сразу на трех устройствах».