Школьник из Заволжья выиграл поездку на Северный полюс на атомном ледоколе

Школьник из Нижегородской области Евгений Богдашов станет участником седьмой арктической экспедиции «Ледокол знаний». Об этом сообщили в госкорпорации «Росатом», которая выступает организатором данного научно-просветительского проекта.
Евгений учится в школе № 19 с углубленным изучением отдельных предметов города Заволжье. Нижегородец сумел обойти тысячи соперников и одержал победу в специальной номинации «Штурман знаний». Финальный этап отбора проходил в Москве в формате научных дуэлей, где междисциплинарные команды защищали проекты по квантовым вычислениям, ядерной медицине и освоению Арктики.
Всего в текущем сезоне в конкурсе приняли участие более 73 тысяч школьников и студентов колледжей со всей страны, а итоговый конкурс составил более трех тысяч человек на место. В августе 2026 года Евгений Богдашов вместе с другими победителями отправится к Северному полюсу на борту мощного атомного ледокола «50 лет Победы».
Ранее сообщалось, что 1540 нижегородских выпускников сдали ЕГЭ во второй резервный день.