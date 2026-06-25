Школьник из Заволжья выиграл поездку на Северный полюс на атомном ледоколе

Всего в текущем сезоне в конкурсе приняли участие более 73 тысяч школьников и студентов колледжей со всей страны, а итоговый конкурс составил более трех тысяч человек на место. В августе 2026 года Евгений Богдашов вместе с другими победителями отправится к Северному полюсу на борту мощного атомного ледокола «50 лет Победы».