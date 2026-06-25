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Школьник из Заволжья выиграл поездку на Северный полюс на атомном ледоколе

Евгений Богдашов победил в масштабном интеллектуальном конкурсе и вошел в состав престижной арктической экспедиции.

Школьник из Нижегородской области Евгений Богдашов станет участником седьмой арктической экспедиции «Ледокол знаний». Об этом сообщили в госкорпорации «Росатом», которая выступает организатором данного научно-просветительского проекта.

Евгений учится в школе № 19 с углубленным изучением отдельных предметов города Заволжье. Нижегородец сумел обойти тысячи соперников и одержал победу в специальной номинации «Штурман знаний». Финальный этап отбора проходил в Москве в формате научных дуэлей, где междисциплинарные команды защищали проекты по квантовым вычислениям, ядерной медицине и освоению Арктики.

Всего в текущем сезоне в конкурсе приняли участие более 73 тысяч школьников и студентов колледжей со всей страны, а итоговый конкурс составил более трех тысяч человек на место. В августе 2026 года Евгений Богдашов вместе с другими победителями отправится к Северному полюсу на борту мощного атомного ледокола «50 лет Победы».

Ранее сообщалось, что 1540 нижегородских выпускников сдали ЕГЭ во второй резервный день.

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