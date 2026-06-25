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В Вяземском начат ремонт одной из главных улиц города

Улицу Дзержинского должны сдать до 17 августа.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Вяземском стартовали дорожные работы на улице Дзержинского. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ремонт проводится в рамках муниципального контракта и должен завершиться до 17 августа.

Ремонту подлежит участок протяженностью 1250 метров от улицы Орджоникидзе до улицы Фрунзе.

— Ремонт выполняется за счет краевого и местного бюджета в соотношении 69 и 31 процент соответственно. Речь идет не о капитальном, а о текущем ремонте. Подрядчик сначала произведен ямочный ремонт для выравнивания поверхности, затем будет уложен новый асфальт, — рассказала глава города Вяземский Лариса Горбань.

Она также подчеркнула, что улица Дзержинского — одна из ключевых дорожных артерий города: на нее приходится основной поток автотранспорта, движущегося в микрорайон «Железнодорожный».

На время проведения ремонта возможны частичное перекрытие проезжей части, сужение полос движения и временные изменения схем проезда. Поэтому жителям Вяземского стоит обращать внимание на дорожные знаки.