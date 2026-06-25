В Вяземском начат ремонт одной из главных улиц города

— Ремонт выполняется за счет краевого и местного бюджета в соотношении 69 и 31 процент соответственно. Речь идет не о капитальном, а о текущем ремонте. Подрядчик сначала произведен ямочный ремонт для выравнивания поверхности, затем будет уложен новый асфальт, — рассказала глава города Вяземский Лариса Горбань.