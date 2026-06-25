Главные новости к утру 25 июня

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле. Известно об обрушении зданий, есть погибшие.
Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае.
В Севастополе спустя почти сутки восстановили подачу электричества.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет выделять из бюджета средства на военную помощь Украине в размере €70 млрд.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил рассекретить архивы коммунистических спецслужб.
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Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше