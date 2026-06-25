Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 25 июня

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле. Известно об обрушении зданий, есть погибшие.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле. Известно об обрушении зданий, есть погибшие.

Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае.

В Севастополе спустя почти сутки восстановили подачу электричества.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о разочаровании НАТО из-за отказа помочь в операции против Ирана. Он добавил, что Соединенным Штатам не нужно от союзников ничего, кроме лояльности.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет выделять из бюджета средства на военную помощь Украине в размере €70 млрд.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил рассекретить архивы коммунистических спецслужб.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше