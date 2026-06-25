Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Павел Трубинер признался, что не может позволить себе отдых летом на море

Трубинер назвал счастьем и мечтой проводить летние месяцы в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Известный российский актер Павел Трубинер в интервью KP.RU признался, что не может позволить себе отдых летом на морском побережье.

«Конечно, хотелось бы лето провести на море! Но, к сожалению, не могу себе такое позволить», — посетовал артист, отвечая на вопрос, имеются ли у него планы на отпуск в ближайшее время или все занято работой.

Павел подчеркнул, что обожает Крым, черноморское побережье, поскольку он там вырос. По его словам, проводить летние месяцы в Крыму — настоящее счастье и мечта.

Как писал сайт KP.RU, на Первом канале идет показ военного детектива «Аллигатор» производства России и Казахстана. Павел Трубинер сыграл в сериале роль майора контрразведки Старикова. Он и следователь-криминалист Турчин (актер Александр Мохов) продолжают борьбу с бандитизмом и немецкими шпионами в Астане 1943 года. В роли бывшей возлюбленной Старикова — восхитительная Ольга Ломоносова.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше