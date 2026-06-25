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Минпросвещения подготовит единые учебники по всем предметам для школьников

Министерство просвещения России продолжает работу над созданием единой линейки школьных учебников по всем общеобразовательным предметам. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов 25 июня, до конца 2026 года в федеральный перечень учебников могут быть включены новые издания по ряду дисциплин для старших и средних классов.

Источник: Life.ru

По словам министра, унификация учебной литературы будет постепенно охватывать все предметы школьной программы.

«В конечном итоге единые учебники появятся по всем общеобразовательным предметам», — сказал Кравцов РИА «Новости».

Глава Минпросвещения уточнил, что до конца текущего года в федеральный перечень планируется включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся 10−11-х классов. Также будет подготовлен учебник по труду для школьников 5−9-х классов. Кроме того, Кравцов напомнил, что единый учебник истории уже получил положительные отзывы педагогического сообщества, а подготовка единых государственных учебников по обществознанию завершена.

К разработке учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии привлечена Российская академия наук. Работа ведётся в рамках утверждённого правительством плана по совершенствованию математического и естественно-научного образования.

Ранее Life.ru писал, что Минпросвещения России не рассматривает изменения продолжительности школьного обучения, считая 11-летнюю систему наиболее сбалансированной. В ведомстве подчеркнули, что у министерства нет планов ни сокращать, ни увеличивать срок обучения.

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