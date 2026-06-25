Минпросвещения подготовит единые учебники по всем предметам для школьников

Глава Минпросвещения уточнил, что до конца текущего года в федеральный перечень планируется включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся 10−11-х классов. Также будет подготовлен учебник по труду для школьников 5−9-х классов. Кроме того, Кравцов напомнил, что единый учебник истории уже получил положительные отзывы педагогического сообщества, а подготовка единых государственных учебников по обществознанию завершена.