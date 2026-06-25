Зумеры оказались самыми «устойчивыми» к звонкам с неизвестных номеров

Поколение зумеров (18−27 лет) спокойнее остальных относится к звонкам с неизвестных номеров, следует из опроса сервиса «МТС Секретарь», результаты которого имеются в распоряжении РБК.
Согласно исследованию, стресс от таких вызовов испытывают 40% россиян, тогда как среди представителей поколения Z этот показатель составляет 29%, а у людей среднего и старшего возраста (27−65 лет) он гораздо выше.
При этом звонки с неизвестных номеров не вызывают доверия у большинства россиян. Согласно опросу, 32% респондентов категорически не хотят отвечать на такие вызовы, еще 30% принимают решение в зависимости от ситуации. Лишь 38% опрошенных сообщили, что обычно отвечают на звонки с незнакомых номеров.
Еще более настороженно россияне относятся к рекламным звонкам и предложениям услуг. Большинство участников опроса (77%) заявили, что не отвечают на такие вызовы. При этом даже те, кто берет трубку, как правило, завершают разговор через две-три секунды, а при общении с роботом — менее чем через секунду.
Мнения россиян о неожиданных звонках разделились почти поровну. Более трети респондентов (36%) готовы принимать такие вызовы только от родственников и близких друзей. Еще 30% признались, что не любят подобные звонки, но относятся к ним нейтрально, а 29% считают их обычной частью повседневной жизни.
По данным сервиса «Защитник МТС», за девять месяцев прошлого года на одного россиянина в среднем пришлось 35 звонков от мошенников.
С января по сентябрь было заблокировано 2,5 млрд нежелательных вызовов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Помимо этого, мошенники начали активнее использовать технологию массового обзвона.
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