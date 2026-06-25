Зумеры оказались самыми «устойчивыми» к звонкам с неизвестных номеров

Еще более настороженно россияне относятся к рекламным звонкам и предложениям услуг. Большинство участников опроса (77%) заявили, что не отвечают на такие вызовы. При этом даже те, кто берет трубку, как правило, завершают разговор через две-три секунды, а при общении с роботом — менее чем через секунду.