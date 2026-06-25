Политолог Тети: затруднение Италией выдачи виз россиянам самоубийственно

«Стало тяжелее, дороже приехать к вам, потому что прямыми рейсами уже нельзя. Потом есть жуткая пропаганда, поэтому многие боятся поехать в Россию, — рассказал он. — Многие даже спрашивают: ты что, сумасшедший? Там война, там опасно. Но в последнее время люди стали все равно приезжать, и я знаю, что летом приедут не студенты, а просто взрослые люди, которые изучают на вечерних курсах русский язык и хотели бы посетить Россию. Сейчас это не массовое явление, но все-таки оно существует».