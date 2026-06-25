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На Дону объявили отбой ракетной опасности утром 25 июня

Об этом сообщает МЧС Ростовской области.

На Дону объявили отбой беспилотной опасности. Об этом сообщили МЧС по региону.

«Отбой беспилотной опасности в Ростовской области», — говорится в сообщении.

Уведомление поступило в 5:39.

Напомним, что в регионе минувшей ночью отразили воздушную атаку, уничтожено свыше десяти беспилотных летательных аппаратов. БПЛА зафиксированы в Каменске‑Шахтинском, а также в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвинском и Шолоховском районах.

На данный момент сведений о пострадавших и повреждениях на земле нет — информация продолжает уточняться.

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