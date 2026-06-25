В Амурске парень украл у подруги консоль, не смог подключить её и выбросил

В Хабаровском крае вступил в силу приговор 18-летнему жителю Комсомольска-на-Амуре, который украл у знакомой игровую консоль с геймпадом, но так и не смог ими воспользоваться. Молодому человеку назначили 150 часов обязательных работ, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
По версии следствия, парень был в гостях у знакомой в Амурске и похитил из её квартиры дорогостоящую приставку. После этого он уехал обратно в Комсомольск-на-Амуре, а хозяйка, обнаружив пропажу, обратилась в полицию и оценила ущерб в 70 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался учащийся техникума, который уже был судим за похожее преступление.
Молодой человек признался в краже и рассказал, что попытался подключить консоль к телевизору, но ничего не вышло. После неудачной попытки он просто выбросил украденную технику.
Суд Амурска признал его виновным в краже. Приговор уже вступил в законную силу.