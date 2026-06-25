В Амурске парень украл у подруги консоль, не смог подключить её и выбросил

По версии следствия, парень был в гостях у знакомой в Амурске и похитил из её квартиры дорогостоящую приставку. После этого он уехал обратно в Комсомольск-на-Амуре, а хозяйка, обнаружив пропажу, обратилась в полицию и оценила ущерб в 70 тысяч рублей.