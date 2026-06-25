Жительница Красноярска пыталась провезти в чемодане 166 саженцев из Таиланда

Сотрудники Красноярской таможни изъяли у 42-летней жительницы краевого центра 166 экзотических растений, которые она везла из Таиланда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Партия саженцев была обнаружена в багаже красноярки с помощью рентген-установки на «зеленом коридоре». Кроме личных вещей женщина упаковала в чемоданы почти 9 килограммов комнатных растений: это орхидеи, кротоны, спатифиллумы, хойи, монстеры, филодендроны, лабизии и другие. Такую крупную партию признали коммерческой. В этом случае товар необходимо декларировать и вносить таможенные платежи. При этом женщина пояснила, что везла экзотические растения для себя и в подарок родственникам. Возбуждено дело об административном правонарушении, туристке грозит штраф с возможной конфискацией товаров.