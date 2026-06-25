Хабаровские игроки в го взяли 11 медалей на Кубке России

За досками встретились игроки из Хабаровского и Приморского краёв, Сахалинской области, Москвы, Подмосковья, а также гости из китайских провинций Хэйлунцзян и Хайнань. Турнир стал не просто серией партий, а большим интеллектуальным марафоном: за два дня участники сыграли больше сотни встреч.