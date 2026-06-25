Хабаровские игроки в го взяли 11 медалей на Кубке России

Спортсмены Хабаровского края завоевали 11 медалей на этапе Кубка России по игре го «Кубок Полиметалла: Земля Хехцир». Двухдневный турнир прошёл в Хабаровске и собрал 120 участников, сообщили в министерстве спорта региона.
За досками встретились игроки из Хабаровского и Приморского краёв, Сахалинской области, Москвы, Подмосковья, а также гости из китайских провинций Хэйлунцзян и Хайнань. Турнир стал не просто серией партий, а большим интеллектуальным марафоном: за два дня участники сыграли больше сотни встреч.
Лучшим игроком Хабаровского края признали студента Валерия Гусенко. Золото в возрастных группах до 12 и до 16 лет завоевали хабаровчане Дмитрий Бакотин и Святослав Мельников.
В абсолютном первенстве тройку лидеров составили Алекс Муромцев из Москвы, Никита Прикарев из Подольска и Александр Зобнин из Владивостока. Для хабаровской сборной турнир всё равно стал одним из самых результативных — 11 медалей разного достоинства подтвердили, что краевая школа го набирает силу.
«Я уже второй раз приезжаю в Хабаровск на соревнования. Это всегда высший уровень организации, большая работа. В Китае всем рассказываю и показываю фотографии турниров. Многие китайские игроки хотят сюда приехать», — поделился представитель ассоциации по игре го города Санья Чжао Вэй.
Ближайший крупный турнир краевой федерации запланирован на 29−30 августа. Его проведут при поддержке Генерального консульства Китая в Хабаровске, и организаторы ждут, что интерес к игре го в регионе продолжит расти.