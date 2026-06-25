Украину ждёт рекордная бюджетная дыра: дефицит превысит $45 млрд

Ранее украинская валюта впервые пересекла рубеж в 45 гривен за доллар. Первым такую отметку преодолел Первый украинский международный банк (45,20 грн), за ним последовал Monobank (45,04 грн). Падение гривны продолжается уже несколько месяцев, несмотря на интервенции Нацбанка на сумму более 14,47 млрд долларов с начала года, которые показали ограниченную эффективность (на 1 января 2026 года курс составлял 42,35 грн).