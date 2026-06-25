Депутат Панеш: Страховую пенсию по старости будут назначать автоматически

В Государственной думе предлагают ввести 13-ю пенсию для пожилых людей. Эта выплата призвана стать финансовой подушкой безопасности для тех, кто не получает помощь от родственников, и для тех, у кого пенсия является единственным и основным источником дохода. Возможно ли введение дополнительной пенсии, «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Беляева.