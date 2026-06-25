Депутат Панеш: Страховую пенсию по старости будут назначать автоматически

Страховую пенсию по старости будут назначать автоматически с 1 января 2027 года. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил депутат Государственной думы Каплан Панеш.
Он добавил, что пенсия будет назначаться без заявлений и личного посещения Социального фонда. При этом обязательными условиями являются не менее 15 лет страхового стажа и не меньше 30 пенсионных баллов.
— Однако есть важное исключение: автоматическое назначение не коснется граждан, у которых есть периоды работы за границей. Им придется подтверждать иностранный стаж в прежнем порядке — через личное обращение в Социальный фонд, — уточнил парламентарий в беседе с агентством «Прайм».
В Государственной думе предлагают ввести 13-ю пенсию для пожилых людей. Эта выплата призвана стать финансовой подушкой безопасности для тех, кто не получает помощь от родственников, и для тех, у кого пенсия является единственным и основным источником дохода. Возможно ли введение дополнительной пенсии, «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Беляева.
При этом в некоторых случаях пенсионер может перестать получать социальную пенсию. С чем это связано и куда обращаться, чтобы возобновить выплаты, «ВМ» обсуждала с финансовым аналитиком, кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым.