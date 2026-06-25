На месте парка Кырлай построят мечеть в честь 1100-летия принятия ислама

На территории более 20 тысяч квадратных метров, помимо самой мечети, разместятся торговый центр с халяль-продукцией, банкетный зал для религиозных мероприятий — никаха, поминок, ифтаров и других общинных собраний, а также подземная парковка. Одним из ключевых социально значимых объектов станет мает-хана — помещение для ритуального омовения тела усопшего перед погребением. Дом Аллаха задумывается как многофункциональное пространство, встроенное в повседневную жизнь мусульманской общины.