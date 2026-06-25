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БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском и шести районах Ростовской области

Минувшей ночью в Ростовской области отразили атаку больше десятка БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

Минувшей ночью в Ростовской области отразили атаку больше десятка БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Средства противовоздушной обороны уничтожили дроны в городе Каменск-Шахтинский, а также в шести районах области: Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвинском и Шолоховском. Данные о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.

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