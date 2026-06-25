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Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира по футболу

Канада и ЮАР стали первой парой в 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Источник: Комсомольская правда

Первой парой плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года стали сборные Канады и ЮАР — они встретятся в 1/16 финала.

Встреча запланирована на 28 июня и пройдет в городе Инглвуд, штат Калифорния, США.

Напомним, что сборная ЮАР впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Южноафриканцы финишировали вторыми в группе A, а канадцы заняли такую же позицию в группе B. Обе команды набрали по 4 очка по итогам трех туров.

Как ранее сообщал KP.RU, сборная Бразилии разгромила шотландцев и с первого места вышла в 1/16 финала ЧМ. При этом бразильцы вместе с Аргентиной оказались в одной половине турнирной сетки плей-офф ЧМ-2026.

Кроме этого, Криштиану Роналду стал единственным футболистом в истории, который забивал голы на каждом из шести чемпионатов мира, в которых принимал участие.

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