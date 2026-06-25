«Авито»: 6 из 10 россиян за последний год испытывали дискомфорт из-за соседей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. 6 из 10 опрошенных жителей России за последний год испытывали дискомфорт из-за соседей. В основном россиян раздражают громкие крики и шумный ремонт, свидетельствуют данные исследования онлайн-платформы «Авито» (есть у ТАСС).
«6 из 10 опрошенных признаются, что за последний год испытывали дискомфорт из-за соседей. Из них 21% — пару раз, также 21% — периодически, а 15% — постоянно. В основном россиян раздражают громкие крики, ссоры и разговоры (36%), шумный ремонт (31%) и громкая музыка или телевизор (29%). Еще 26% жалуются на сильные неприятные запахи — от сигарет, еды или стройматериалов», — сказано в тексте.
Все это, как рассказали респонденты, чаще всего происходит вечером (38%) или поздно ночью (37%). При этом почти половина из тех, кто испытывает дискомфорт (45%), ничего с этим не делают и просто терпят его. Но треть (38%) все же идут к соседям договариваться. Еще 16% стучат по стенам или батареям, 11% пишут в общий чат дома или подъезда, 9% вызывают полицию или участкового, а 5% жалуются в управляющую компанию.
По данным опроса, 7 из 10 россиян общаются со своими соседями, и почти у всех получается поддерживать хороший контакт. Однако 3% называют отношения напряженными. Еще 22% признаются, что разногласия иногда случаются, но в целом все хорошо. И почти половина (46%) могут похвастаться отличными отношениями с соседями. Легче всего общий язык находят опрошенные 55−64 лет (52%) и старше (58%). Не общаются или конфликтуют с соседями чаще всего зумеры (32% и 6% соответственно).
Некоторые пытаются бороться с шумом с помощью различных средств звукоизоляции. Среди зумеров так делает почти каждый второй (49%). Они чаще всего используют наушники с шумоподавлением (16%) или беруши (13%), покупают шумопоглощающие панели для стен и плотные шторы (11%), а также уплотнители на двери и окна (10%). Еще 9% помогают отвлекаться от соседского шума приборы с успокаивающими звуками, а 8% защищаются от шума снизу ковровыми покрытиями. Потратить на подобные товары россияне в среднем готовы 9 тыс. рублей. Но 23% хотели бы уложиться в 3 тыс. рублей, 12% — в сумму от 3 до 7 тыс. рублей. Еще 9% готовы потратить от 7 до 15 тыс. рублей, 6% — от 15 до 30 тыс., и еще 6% — больше этих сумм, говорится в исследовании.
В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов.