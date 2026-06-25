«Авито»: 6 из 10 россиян за последний год испытывали дискомфорт из-за соседей

Некоторые пытаются бороться с шумом с помощью различных средств звукоизоляции. Среди зумеров так делает почти каждый второй (49%). Они чаще всего используют наушники с шумоподавлением (16%) или беруши (13%), покупают шумопоглощающие панели для стен и плотные шторы (11%), а также уплотнители на двери и окна (10%). Еще 9% помогают отвлекаться от соседского шума приборы с успокаивающими звуками, а 8% защищаются от шума снизу ковровыми покрытиями. Потратить на подобные товары россияне в среднем готовы 9 тыс. рублей. Но 23% хотели бы уложиться в 3 тыс. рублей, 12% — в сумму от 3 до 7 тыс. рублей. Еще 9% готовы потратить от 7 до 15 тыс. рублей, 6% — от 15 до 30 тыс., и еще 6% — больше этих сумм, говорится в исследовании.