Хабаровский театр драмы приглашает семьи с детьми на интерактивный спектакль

Хабаровский краевой театр драмы вновь приглашает семьи с детьми на творческую лабораторию-спектакль «Бэби-среда. Амур», которая пройдет 2 июля. Программа интерактивного проекта рассчитана на малышей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет и их родителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Спектакль для маленьких гостей сопровождается как классической, так и народной, этнической живой музыкой. Попробовать себя в игре на различных инструментах дети смогут после концерта. Также любопытствующим предоставят возможность близко подходить к музыкантам и изучать их.
— Задача нашей бэби-лаборатории — повысить уровень развития детского воображения, совместно с профессиональными артистами научить детей играть персонажей, — отметили в краевом театре драмы.
Спектакль учитывает возрастные особенности посетителей, поэтому он длится не больше часа. Во время представления зрители с комфортом располагаются на подушках, ковриках или стульях. Также они могут сменить вид деятельности и отвлечься от просмотра на танцы, игры с игрушками, рисование.
В Хабаровске нередко проводят и другие интересные семейные мероприятия. Недавно, например, прошел традиционный фестиваль «Мамафест», где будущие или уже опытные матери и отцы могли больше узнать о родительстве.