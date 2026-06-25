Хабаровский театр драмы приглашает семьи с детьми на интерактивный спектакль

Спектакль учитывает возрастные особенности посетителей, поэтому он длится не больше часа. Во время представления зрители с комфортом располагаются на подушках, ковриках или стульях. Также они могут сменить вид деятельности и отвлечься от просмотра на танцы, игры с игрушками, рисование.