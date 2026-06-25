В Хабаровске один код из СМС привёл к потере 800 тысяч рублей

В Хабаровске 49-летняя индивидуальный предприниматель из Железнодорожного района стала жертвой телефонных мошенников, — сообщает hab.aif.ru.
По данным полиции, неизвестные позвонили женщине и представились сотрудниками компании сотовой связи. Ей сообщили, что срок её тарифного плана якобы истекает и его нужно срочно продлить. Для «подтверждения операции» она продиктовала код из SMS, после чего начались новые звонки — уже с давлением и угрозами от якобы представителей различных ведомств.
Под этим психологическим прессингом потерпевшую убедили перевести деньги на «безопасный счёт». В итоге она лишилась 800 тысяч рублей: 500 тысяч были списаны с кредитной карты, ещё 300 тысяч — личные накопления.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция предусматривает до шести лет лишения свободы», — прокомментировал Артём Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.