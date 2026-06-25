В Хабаровске один код из СМС привёл к потере 800 тысяч рублей

По данным полиции, неизвестные позвонили женщине и представились сотрудниками компании сотовой связи. Ей сообщили, что срок её тарифного плана якобы истекает и его нужно срочно продлить. Для «подтверждения операции» она продиктовала код из SMS, после чего начались новые звонки — уже с давлением и угрозами от якобы представителей различных ведомств.