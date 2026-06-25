Самокатам закрывают тротуары, а автошколы ждут проверки: что изменится в Казахстане

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) дали пояснению по закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте», который 24 июня 2026 года подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.