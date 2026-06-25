Более 140 семей Хабаровского края и ЕАО получили выплату за усыновление

С начала года семьям, которые приняли на воспитание детей, Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО перечислило единовременную выплату в общей сумме свыше 7 млн руб. Это — разовая мера поддержки, которую могут оформить усыновители, опекуны и приёмные родители, имеющие российское гражданство или постоянно проживающие на территории нашей страны, сообщает пресс-служба регионального ОСФР.
«Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них. Для семьи, которая усыновила ребёнка старше 7 лет или ребёнка с инвалидностью, а также детей с братьями и сёстрами, сумма выплаты с учетом районного коэффициента увеличивается от 260,8 тысяч рублей до 347,8 тысяч рублей», — сообщила управляющий ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.
Выплата предоставляется единовременно в фиксированном размере. В Хабаровском крае с учётом районного коэффициента ее размер составляет от 34,1 тыс. руб. до 45,5 тыс. руб., в ЕАО — от 34,1 тыс. руб. до 36,9 тыс. руб.
Обратиться за пособием можно в течение полугода со дня вступления в силу решения суда об усыновлении или решения органа опеки. В случае с приёмными детьми это — день заключения договора о передаче ребёнка в семью.
Пособие можно оформить на портале госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО или МФЦ. Для получения выплаты понадобятся документы, подтверждающие, что ребёнка приняли в семью, свидетельство его рождения, а также реквизиты для перечисления средств.
Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня приёма заявления и всех необходимых документов. Средства семья получает в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения.