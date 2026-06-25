Более 140 семей Хабаровского края и ЕАО получили выплату за усыновление

«Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них. Для семьи, которая усыновила ребёнка старше 7 лет или ребёнка с инвалидностью, а также детей с братьями и сёстрами, сумма выплаты с учетом районного коэффициента увеличивается от 260,8 тысяч рублей до 347,8 тысяч рублей», — сообщила управляющий ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.