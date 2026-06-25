Неожиданная находка на Культобе удивила ученых

Экспедиция центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова завершила очередной этап исследований на городище Культобе и могильнике Кылышжар. Об этом сообщили участники экспедиции.
Во время раскопок ученые обнаружили новые образцы древней письменности, а также предметы, которые позволяют лучше понять историю государства Кангюй и уровень развития одной из древнейших цивилизаций на юге современного Казахстана.
На городище Культобе археологи нашли крупную платформенную конструкцию с керамикой и обожженным кирпичом. Особый интерес вызвали прямоугольные и трапециевидные кирпичи с древними надписями. Часть текстов уже удалось расшифровать. Один из них рассказывает о важном геополитическом событии, связанном с основанием города на землях намадов.
Кроме того, исследователи впервые встретили этническое обозначение «люди шатров». По мнению специалистов, речь идет о кочевых племенах, входивших в состав государства Кангюй.
«Удалось обнаружить сразу 14 фрагментов, среди которых один почти полный текст, два с достаточно серьезной информацией. Это, пожалуй, одна из самых серьезных по объему информаций лингвистического характера. То есть если на этот год мы имели порядка 1640−1650 знаков, оформленных где-то в 80 строк, то пополнилось сейчас почти на 400−300 знаков точно и где-то 15 строк», — рассказал профессор ЮКПУ имени Узбекали Жанибекова Александр Подушкин.
Еще одной важной находкой стали следы использования своеобразной матрицы для тиражирования текстов. Археологи обнаружили оттиск, выполненный прямоугольной формой с уже набранным письмом.
«Есть аналоги, очень древние аналоги, связаны с государством Ассирия, где Ашшурбанапаал, один из царей, практиковал копии письменных документов для своих вассалов и рассылал их в разные стороны», — отметил Александр Подушкин.
Исследования продолжаются и на могильнике Кылышжар. Там археологи вместе со студентами вскрыли четыре погребальных сооружения. Два из них оказались разграблены еще в древности, однако остальные сохранили ценные артефакты.
В одном из захоронений была обнаружена молодая женщина 18−20 лет. Рядом с ней нашли керамику, нож, жертвенное мясо, а также бусины, которые, предположительно, были частью расшивки погребального савана.
«Женщина того времени 18−20 лет, рядом нашли керамику, нож и жертвенное мясо. И предполагаем что было ожерелье из позолоченного гагата», — рассказал студент Мухамедали Алькен.
По словам Александра Подушкина, результаты раскопок вновь подтверждают высокий уровень развития государства Кангюй.
«Мы еще раз убедились в том, что государство Кангюй имело очень высокого уровня материальную и духовную культуру. И что эти артефакты оставлены различными этносами. И если говорить о письменности, вот она перед вами, то это однозначно выдающееся цивилизационное достижение человечества», — подчеркнул профессор.
По мнению исследователей, новые находки помогают глубже изучить историю Казахстана и подтверждают, что государство Кангюй было одним из крупнейших политических объединений на Великом Шелковом пути.