Неожиданная находка на Культобе удивила ученых

«Удалось обнаружить сразу 14 фрагментов, среди которых один почти полный текст, два с достаточно серьезной информацией. Это, пожалуй, одна из самых серьезных по объему информаций лингвистического характера. То есть если на этот год мы имели порядка 1640−1650 знаков, оформленных где-то в 80 строк, то пополнилось сейчас почти на 400−300 знаков точно и где-то 15 строк», — рассказал профессор ЮКПУ имени Узбекали Жанибекова Александр Подушкин.