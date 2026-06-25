Семьи из Красноярского края смогут получить единое пособие по новым правилам

Многодетные семьи Красноярского края, которым ранее отказали в назначении единого пособия из-за незначительного превышения уровня дохода, смогут получить выплату по новым правилам. Об этом сообщили в Социальном фонде России.
Теперь родители трех и более детей сохраняют право на единое пособие, если за время его получения доход семьи вырос и превысил установленный предел не более чем на 10%. В Социальном фонде отметили, что для семей, получивших отказ по этой причине в 2026 году, решения пересмотрели автоматически. Выплаты уже назначены на 63 тыс. детей из многодетных семей по всей стране.
«Уведомления о назначении пособия родители получат через портал Госуслуг. Семьям, которые ранее не соответствовали условиям из-за небольшого превышения доходов, выплата будет установлена в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка», — прокомментировали ситуацию в СФР.
Отметим. что в среднем по России размер такой выплаты составляет 9,2 тысячи рублей на одного ребенка.
В Социальном фонде подчеркнули, что обращаться с дополнительными заявлениями для пересмотра ранее вынесенных решений не требуется. Выплаты назначаются автоматически.
Напомним, ранее президент Владимир Путин называл поддержку рождаемости и многодетности одной из приоритетных задач для страны. В 2025 году в России запустили национальный проект «Семья». Он направлен на повышение качества жизни российских семей с детьми. В составе проекта пять федеральных программ: «Многодетная семья», «Поддержка семьи», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
Подробно о нацпроекте «Семья» и мерах поддержки, положенных многодетным родителям в Красноярском крае можно узнать по ссылке.
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