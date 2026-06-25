Семьи из Красноярского края смогут получить единое пособие по новым правилам

Теперь родители трех и более детей сохраняют право на единое пособие, если за время его получения доход семьи вырос и превысил установленный предел не более чем на 10%. В Социальном фонде отметили, что для семей, получивших отказ по этой причине в 2026 году, решения пересмотрели автоматически. Выплаты уже назначены на 63 тыс. детей из многодетных семей по всей стране.