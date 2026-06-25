В Хабаровске раскрыли столетнюю тайну переданного в музей кольца

В Хабаровске раскрыли тайну длиной в сто лет — архивистам и музейщикам удалось восстановить биографию героя Гражданской войны, чье кольцо было передано в Гродековский в 1950-е.
Эту историю в музее уже окрестили детективной. Благодаря инициативе правнука участника Гражданской войны на Дальнем Востоке удалось восстановить биографию человека, умершему больше века назад.
— Еще раз мы убеждаемся в том, насколько по-разному в музее появляются экспонаты. За некоторыми люди едут в экспедиции, некоторые поступают в дар, другие приносят, потому что человек не знает, что с ними делать. Так получилось с золотым кольцом, принадлежащем Филиппу Сергееву, расстрелянному в 1922-м на Русском острове. Перед смертью он успел отдать кольцо сокамернику и попросил вручить его на память супруге. Тот честно старался выполнить просьбу товарища, но почти за тридцать лет так и не смог отыскать жену погибшего. В 1950-е он принес кольцо в наш музей, рассчитывая, что оно тут сохранится и, возможно, его увидят родственники Сергеева, — рассказывает заместитель генерального директора краевого музея имени Гродекова Нина Маркова.
И родственники действительно смогли увидеть обручальное кольцо, но спустя десятилетия. А началось все с того, что правнук героя захотел отыскать следы своего прадеда. О нем было известно, что он расстрелян в Приморье и похоронен в братской могиле. Рассказ про кольцо считался семейной легендой.
— История получила продолжение. Ведущий архивист города, историк Наталья Бендик взялась за это расследование, ей удалось отыскать информацию о Сергееве, и сейчас у нашего экспоната немного поменяется концепция. Мы стараемся брать личные истории, не просто цепочку событий государства, региона, а именно через судьбы людей. Это интереснее, впечатляет и проникает до сердца. Так семейная легенда оказалась правдой.
Филипп Яковлевич Сергеев, большевик-подпольщик 28 лет отроду, отец пятерых детей, начальник штаба партизанского отряда и поэт. Он был расстрелян на острове Русский в октябре 1922 года за две недели до окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке.
Историк Наталья Бендик нашла столько фактов о Сергееве, что теперь его родственники подумывают написать о нем книгу. Человек с абсолютным музыкальным слухом, владеющий китайским и японским языками, одаренный поэтически.
— Все, что его касалось, очень интересно. Даже само кольцо, переданное жене, необычное — оно нестандартной формы, значит, сделано было кустарным способом. Предполагаю, что из золота, которое мог вывезти с приисков его отец — раньше это считалось обычным делом. Филипп Сергеев был мобилизован в Первую мировую, там же он загорелся идеями революции, воевал за новую власть. Его выдали провокаторы, схватили и 9 месяцев он содержался в концлагере на Русском острове. Расстреляли его 10 октября 1922 года, мы нашли свидетельство осмотра тела с заключением патологоанатома, что смерть наступила в результате выстрела в затылок. Похоронен он был вместе с другими товарищами в братской могиле — на улице Светланской во Владивостоке есть мемориал с фамилиями, но у него нет инициалов. Сейчас на основании найденных данных будем настаивать, чтобы на нем добавили ему инициалы, — говорит историк Наталья Бендик.