В Хабаровске раскрыли столетнюю тайну переданного в музей кольца

— Все, что его касалось, очень интересно. Даже само кольцо, переданное жене, необычное — оно нестандартной формы, значит, сделано было кустарным способом. Предполагаю, что из золота, которое мог вывезти с приисков его отец — раньше это считалось обычным делом. Филипп Сергеев был мобилизован в Первую мировую, там же он загорелся идеями революции, воевал за новую власть. Его выдали провокаторы, схватили и 9 месяцев он содержался в концлагере на Русском острове. Расстреляли его 10 октября 1922 года, мы нашли свидетельство осмотра тела с заключением патологоанатома, что смерть наступила в результате выстрела в затылок. Похоронен он был вместе с другими товарищами в братской могиле — на улице Светланской во Владивостоке есть мемориал с фамилиями, но у него нет инициалов. Сейчас на основании найденных данных будем настаивать, чтобы на нем добавили ему инициалы, — говорит историк Наталья Бендик.