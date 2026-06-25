Выпускница волгоградской академии МВД посетила встречу с Путиным

— Для меня, как для выпускницы Волгоградской академии МВД России и представителя Совета обучающихся, участие в этом ежегодном мероприятии — огромный повод для гордости. Данное событие имеет беспрецедентное значение: стоять плечом к плечу с лучшими представителями силовых структур нашей страны — от Министерства обороны до Росгвардии и ФСБ — огромная честь. Я вернулась в родную академию с твёрдым намерением приумножать её славу и оправдывать оказанное доверие, — отметила выпускница.