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Выпускница волгоградской академии МВД посетила встречу с Путиным

Выпускница Волгоградской академии МВД России младший лейтенант полиции Алина Родионова приняла участие в ежегодной.

Выпускница Волгоградской академии МВД России младший лейтенант полиции Алина Родионова приняла участие в ежегодной встрече Владимира Путина с выпускниками образовательных организаций Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, Росгвардии, а также МВД России, Следственного комитета РФ и ФСИН России.

— Для меня, как для выпускницы Волгоградской академии МВД России и представителя Совета обучающихся, участие в этом ежегодном мероприятии — огромный повод для гордости. Данное событие имеет беспрецедентное значение: стоять плечом к плечу с лучшими представителями силовых структур нашей страны — от Министерства обороны до Росгвардии и ФСБ — огромная честь. Я вернулась в родную академию с твёрдым намерением приумножать её славу и оправдывать оказанное доверие, — отметила выпускница.

Вместе с выпускниками в Георгиевском зале присутствовали заместитель министра внутренних дел Владимир Кубышко и начальник ГУРЛС МВД Пётр Перцев.

Фото: Волгоградская академия МВД.

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