Теодор Курентзис и musicAeterna вновь выступили в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоялся концерт оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Выступление прошло в Красноярской краевой филармонии при поддержке компании «Норникель» и Министерства культуры Красноярского края.
В программе вечера прозвучали Симфония № 4 Людвига ван Бетховена и Симфония № 41 «Юпитер» Вольфганга Амадея Моцарта.
Красноярский край остается одним из немногих регионов страны, где выступления musicAeterna стали регулярными. Этому способствует сотрудничество оркестра и компании «Норникель». Многолетнее взаимодействие также позволило реализовать образовательную программу для молодых музыкантов: вот уже трижды в Красноярске проводились творческие лаборатории musicAeterna.
Билеты на концерты оркестра, как правило, раскупаются за считанные часы. Так случилось и в этот раз. По мнению самих музыкантов, секрет успеха коллектива заключается в особой энергетике маэстро Курентзиса и стремлении musicAeterna исполнять музыку максимально близко к авторскому замыслу. Музыканты используют исторические исполнительские практики, подбирая инструменты, строй и технику в соответствии с эпохой создания произведений.
Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов отметил, что коллектив Теодора Курентзиса входит в число самых востребованных не только в стране, но и в мире.
«Вот уже в шестой раз оркестр выступает в нашем городе. При этом каждое выступление коллектива совершенно не похоже на другие. Всегда концерты имеют оглушительный успех, а билеты раскупаются за считанные часы. Я хочу поблагодарить всех организаторов этого события и, конечно же, компанию “Норникель” за поддержку наших начинаний», — отметил Аркадий Зинов.
Музыканты также признаются, что с особой теплотой относятся к Красноярску и Сибири, ежегодно возвращаясь сюда ради общения с местной публикой, которая, по их словам, отличается искренним интересом к академической музыке.