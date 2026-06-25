Теодор Курентзис и musicAeterna вновь выступили в Красноярске

«Вот уже в шестой раз оркестр выступает в нашем городе. При этом каждое выступление коллектива совершенно не похоже на другие. Всегда концерты имеют оглушительный успех, а билеты раскупаются за считанные часы. Я хочу поблагодарить всех организаторов этого события и, конечно же, компанию “Норникель” за поддержку наших начинаний», — отметил Аркадий Зинов.