Губернатор потребовал возобновить установку спортплощадок в муниципалитетах, где работы были остановлены

Поводом стали обращения жителей, чьи проекты победили в губернаторском конкурсе «Сделаем вместе», но так и не были реализованы.
Одна из таких историй — в хуторе Ленинаване Краснокрымского сельского поселения Мясниковского района. Инициативная группа собрала деньги на софинансирование, прошла экспертизу. Однако в середине мая региональное минспорта дало понять, что субсидия может быть отменена из-за отсутствия контракта.
Как пояснил заместитель министра спорта, из 22 проектов исключили десять — в шести муниципалитетах. Критерий отбора — «не успели заключить контракты до 28 апреля».
Губернатор жёстко раскритиковал подобные решения. Такой формальный подход — подрыв доверия людей к власти. Надо вернуть проекты и продолжить обустройство спортплощадок.
«Если мы объявили конкурс, а люди собрали свои деньги, это уже не просто неудобно — это подрыв доверия. Если бы мы остановили проект до того, как жители начали вкладываться, ещё можно было бы понять. А когда люди уже сдали средства, а мы говорим “Извините, не получилось”, это уже похоже на финансовую пирамиду. Людей можно понять. Надо всё восстановить. Надо вернуть проекты и продолжить обустройство спортплощадок», — заявил Юрий Слюсарь. Финансирование будет возобновлено.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.