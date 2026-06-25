Губернатор потребовал возобновить установку спортплощадок в муниципалитетах, где работы были остановлены

«Если мы объявили конкурс, а люди собрали свои деньги, это уже не просто неудобно — это подрыв доверия. Если бы мы остановили проект до того, как жители начали вкладываться, ещё можно было бы понять. А когда люди уже сдали средства, а мы говорим “Извините, не получилось”, это уже похоже на финансовую пирамиду. Людей можно понять. Надо всё восстановить. Надо вернуть проекты и продолжить обустройство спортплощадок», — заявил Юрий Слюсарь. Финансирование будет возобновлено.