Рютте опроверг слова Мелони об отказе Италии помогать США в конфликте с Ираном

Прежде между Трампом и Мелони разгорелся скандал. Хозяин Белого дома обвинил Италию в отказе поддержать операцию против Ирана. Он напомнил о расходах Вашингтона на НАТО и назвал иранскую угрозу серьезной. Мелони позже назвала выдумкой все слова Трампа в ее адрес и призвала общественность к реакции. Вскоре она выразила надежду на нормализацию отношений с Вашингтоном.