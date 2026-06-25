Студенты Сибирского института искусств переняли опыт музыкантов musicAeterna

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Артисты оркестра musicAeterna провели в Красноярске серию открытых мастер-классов для студентов Сибирского государственного института искусств имени Дмитрий Хворостовского. Занятия состоялись на площадке Красноярской краевой филармонии при поддержке компании «Норникель».
Наставниками молодых музыкантов выступили концертирующие артисты оркестра — флейтистка Анна Комарова и трубач Жасулан Абдыкалыков. Для студентов участие в мастер-классах стало возможностью получить практические рекомендации от исполнителей международного уровня и познакомиться с современными подходами к работе над музыкальным материалом.
Участница мастер-класса Полина Файзуллина рассказала, что во время занятий особое внимание уделялось штрихам, динамике и исполнительским приемам. «На самом деле несмотря на то, что мастер-класс идет всего 40 минут, даже какая-то пара-тройка советов очень помогает в обучении и стимулирует рост», — добавила она.
Флейтистка Анна Комарова отметила, что считает передачу опыта молодому поколению естественным продолжением своей профессиональной деятельности. По ее словам, подобные встречи помогают молодым музыкантам быстрее преодолевать творческие и технические трудности, а также чувствовать связь с профессиональным музыкальным сообществом.
В musicAeterna подчеркивают, что работа с молодежью является одним из ключевых направлений деятельности коллектива. Оркестр регулярно проводит образовательные программы, мастер-классы и творческие лаборатории, приглашая молодых исполнителей к совместной работе.