Студенты Сибирского института искусств переняли опыт музыкантов musicAeterna

Участница мастер-класса Полина Файзуллина рассказала, что во время занятий особое внимание уделялось штрихам, динамике и исполнительским приемам. «На самом деле несмотря на то, что мастер-класс идет всего 40 минут, даже какая-то пара-тройка советов очень помогает в обучении и стимулирует рост», — добавила она.