Автобус загорелся на минской улице Чкалова

В Минске загорелся автобус. Подробности сообщило БелТА.
Так, вечером 24 июня на остановочном пункте «Гостиница “Спутник” на улице Чкалова произошло — ЧП. Городской автобус загорелся прямо на остановочном пункте. По фото с места происшествия можно понять, что возгорание было серьезным, так как автобус был охвачен пламенем.
Предварительно сообщалось, что возгорание автобуса было оперативно ликвидировано. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи.
В Минске загорелся автобус. Фото: стоп-кадр | видео из соцсетей.
В Минсктрансе проинформировали о том, что из-за произошедшего ЧП было остановлено движение троллейбусов на маршруте № 59 с 23.04 на остановочном пункте «Гостиница “Спутник”. Движение возобновили в 00.03.
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