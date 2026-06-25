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Автобус загорелся на минской улице Чкалова

В Минске загорелся автобус рядом с гостиницей «Спутник».

Источник: Комсомольская правда

В Минске загорелся автобус. Подробности сообщило БелТА.

Так, вечером 24 июня на остановочном пункте «Гостиница “Спутник” на улице Чкалова произошло — ЧП. Городской автобус загорелся прямо на остановочном пункте. По фото с места происшествия можно понять, что возгорание было серьезным, так как автобус был охвачен пламенем.

Предварительно сообщалось, что возгорание автобуса было оперативно ликвидировано. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи.

В Минске загорелся автобус. Фото: стоп-кадр | видео из соцсетей.

В Минсктрансе проинформировали о том, что из-за произошедшего ЧП было остановлено движение троллейбусов на маршруте № 59 с 23.04 на остановочном пункте «Гостиница “Спутник”. Движение возобновили в 00.03.

А еще мы писали, что страшный пожар охватил православный храм в Орше: «Кровля здания была полностью охвачена огнем».

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