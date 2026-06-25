Россиянки рассказали, мужчины каких профессий привлекают их больше всего

Согласно результатам недавнего опроса, наиболее привлекательными для серьезных отношений российские женщины считают представителей медицинской профессии. Лидером рейтинга стали врачи, за ними следуют предприниматели, а замыкают тройку лидеров стоматологи.
В список наиболее желаемых партнеров также вошли инженеры, юристы и адвокаты, военнослужащие, специалисты в сфере IT и пилоты. Об этом сообщают аналитики.
Данные опроса показывают, что для восьми из десяти женщин род занятий мужчины играет ключевую роль в формировании первоначального интереса. Среди всех медицинских специальностей наибольшей симпатией пользуются хирурги — их выбрали 66% участниц. На второй позиции расположились стоматологи и ортодонты, а далее — кардиологи, травматологи, мануальные терапевты и ортопеды.
Россиянам разрешат копить на жилье по новому законодательству.