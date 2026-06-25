Россиянки рассказали, мужчины каких профессий привлекают их больше всего

Данные опроса показывают, что для восьми из десяти женщин род занятий мужчины играет ключевую роль в формировании первоначального интереса. Среди всех медицинских специальностей наибольшей симпатией пользуются хирурги — их выбрали 66% участниц. На второй позиции расположились стоматологи и ортодонты, а далее — кардиологи, травматологи, мануальные терапевты и ортопеды.