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Спасенные от стаи бездомных собак лосята переезжают в новый дом

История спасения началась около поселка Решетиха.

Источник: Нижегородская правда

Лосята, спасенные весной от диких собак, окрепли и теперь готовятся к переезду в новый дом. Историей поделились в пресс-службе Минлесхоза Нижегородской области.

Напомним, что в мае жители Володарского округа рассказали сотрудникам ведомства о том, что в районе поселка Решетиха в лесу дикие собаки отбили от матери двух маленьких лосят. После обследования малышей выяснилось, что физических повреждений они не получили, но были очень напуганы. Тогда лосят временно поместили в конный клуб КСК «Гармония».

Теперь подросшие и окрепшие малыши отправятся в Сумароковскую лосиную ферму в Костромской области. Это уникальное хозяйство уже более 60 лет занимается спасением, выхаживанием и содержанием лосей. Там их ждет профессиональный уход, специальное питание и просторные вольеры, чтобы набраться сил.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что семьи лосей заметили сразу в двух округах Нижегородской области.