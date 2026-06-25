Спасенные от стаи бездомных собак лосята переезжают в новый дом

Напомним, что в мае жители Володарского округа рассказали сотрудникам ведомства о том, что в районе поселка Решетиха в лесу дикие собаки отбили от матери двух маленьких лосят. После обследования малышей выяснилось, что физических повреждений они не получили, но были очень напуганы. Тогда лосят временно поместили в конный клуб КСК «Гармония».