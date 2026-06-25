Спасенные от стаи бездомных собак лосята переезжают в новый дом

Лосята, спасенные весной от диких собак, окрепли и теперь готовятся к переезду в новый дом. Историей поделились в пресс-службе Минлесхоза Нижегородской области.
Напомним, что в мае жители Володарского округа рассказали сотрудникам ведомства о том, что в районе поселка Решетиха в лесу дикие собаки отбили от матери двух маленьких лосят. После обследования малышей выяснилось, что физических повреждений они не получили, но были очень напуганы. Тогда лосят временно поместили в конный клуб КСК «Гармония».
Теперь подросшие и окрепшие малыши отправятся в Сумароковскую лосиную ферму в Костромской области. Это уникальное хозяйство уже более 60 лет занимается спасением, выхаживанием и содержанием лосей. Там их ждет профессиональный уход, специальное питание и просторные вольеры, чтобы набраться сил.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что семьи лосей заметили сразу в двух округах Нижегородской области.