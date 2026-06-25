Трамп: США готовы помочь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения

В ночь на 25 июня в Венесуэле зафиксировано мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 7,1. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 28 километрах от населенного пункта Монталбан. Известно о пострадавших и разрушениях в Каракасе.