Жителей Дона приглашают принять участие в X Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

— «Россия — семья семей» (специальная номинация «Дома народов России»). Фотографии, отражающие семейные хроники (кадры с представителями нескольких поколений одной семьи), семейные династии (трудовые, творческие или военные) и многонациональные семьи (фотографии, отражающие единство и гармонию в семьях, где переплелись культуры разных народов России). К каждой фотографии прилагается короткая история семьи — ее традиции и то, что передается из поколения в поколение.