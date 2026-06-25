Жителей Дона приглашают принять участие в X Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

В рамках Года единства народов России, а также с целью содействия гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры, Федеральное агентство по делам национальностей проводит X Международный фотоконкурс «Русская цивилизация».
Прием заявок проходит на сайте проекта с 28 июня по 12 октября.
Свои работы на конкурс могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо места жительства и рода занятий.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
— Уникальная природа. Пейзажные фотографии, демонстрирующие уникальные виды, красоту русской природы, неизведанные путешественниками уголки, дикую природу России (леса, реки, озера, горы, луга и др.). На фотографиях могут быть запечатлены в том числе животные, птицы.
— Лица и поколения. Фотографии портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит (внешне) и раскрывающие русский характер, самобытность и загадочность человеческой души.
— Традиции большой страны. Работы этой категории (репортажные фотографии), раскрывающие многонациональность и самобытность народов России, не утративших в век информации и современных технологий свое наследие: традиции, обычаи и многовековую связь поколений (национальные праздники, свадьбы, старинные обряды).
— Архитектура и скульптура. Фотографии, демонстрирующие уникальность как памятников искусства, хранящих в себе множество народных традиций и рассказывающих о зарождении русского зодчества, так и современных архитектурных сооружений, воссоздающих элементы древнерусской культуры и отражающие национальные особенности (уникальные здания, скульптура, настенная живопись, резной палисад и др.).
— Духовные скрепы. Фотографии как портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), так и пейзажи, раскрывающие духовность русской цивилизации, ее самобытность и свой цивилизационный путь (авторское фото, фотографии святых мест и религиозных объектов).
— Семейные ценности. Фотографии (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит семей народов России и раскрывающие их традиции, обряды и ценности.
— «Россия — семья семей» (специальная номинация «Дома народов России»). Фотографии, отражающие семейные хроники (кадры с представителями нескольких поколений одной семьи), семейные династии (трудовые, творческие или военные) и многонациональные семьи (фотографии, отражающие единство и гармонию в семьях, где переплелись культуры разных народов России). К каждой фотографии прилагается короткая история семьи — ее традиции и то, что передается из поколения в поколение.
Каждый участник может предоставить от одной до пяти фотографий в каждой из семи номинаций (в общей сложности одним человеком может быть размещено не более 35 изображений).
К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2021 года.
Жюри оценит оригинальность идеи фотографии, художественный уровень и содержание фотографии, мастерство участника, соответствие фотографии требованиям конкурса и номинациям.
Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки.
Подробнее о конкурсе, а также требованиях к работам можно узнать на сайте проекта.
Добавим, что в 2025 году для участия в фотоконкурсе было направлено более 19,5 тысячи работ.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.